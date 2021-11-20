Kimsenin sanatına karışmam

'Yasak Elma' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan arasında öpüşme yasağı krizi olduğu iddia edildi. 'Üç Kuruş' projesiyle ekranlara dönen Cavadzade, sevgilisinin rol aldığı 'Kalp Yarası' dizisindeki partneri Yağmur Tanrısevsin'le öpüşmesini istemediği ileri sürüldü. Cavadzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Oyuncu, "Benim kimsenin icra ettiği sanata bir müdahalem olamaz. Bu kişi sevgilim bile olsa. Çünkü ben de aynı işi sevgiyle, tutkuyla yapıyorum. Benim yaptığım işe kimsenin karışamayacağı gerçeği gibi, ben de kimsenin işine karışamam" dedi.

