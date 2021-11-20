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20 Kasım 2021 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 10:00:00

Kimsenin sanatına karışmam

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Nesrin Cavadzade, evlilik hazırlığı yaptığı oyuncu Gökhan Alkan'a öpüşme yasağı koyduğu iddialarına tepki gösterdi: "Benim yaptığım işe kimse karışamayacağı gibi, ben de kimsenin işine karışamam."

'Yasak Elma' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan arasında öpüşme yasağı krizi olduğu iddia edildi. 'Üç Kuruş' projesiyle ekranlara dönen Cavadzade, sevgilisinin rol aldığı 'Kalp Yarası' dizisindeki partneri Yağmur Tanrısevsin'le öpüşmesini istemediği ileri sürüldü. Cavadzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Oyuncu, "Benim kimsenin icra ettiği sanata bir müdahalem olamaz. Bu kişi sevgilim bile olsa. Çünkü ben de aynı işi sevgiyle, tutkuyla yapıyorum. Benim yaptığım işe kimsenin karışamayacağı gerçeği gibi, ben de kimsenin işine karışamam" dedi.

Etiketler : nesrin cavadzade yasak elma gökhan alkan kalp yarası
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