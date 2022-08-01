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01 Ağustos 2022 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 11:30:00

Kim ne der diye düşünürüm

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Oğuzhan Koç ile evlenmeye hazırlanan oyuncu Demet Özdemir, İbrahim Selim'in televizyon programına katıldı.

Oğuzhan Koç ile evlenmeye hazırlanan oyuncu Demet Özdemir, İbrahim Selim'in televizyon programına katıldı. Yayında samimi açıklamalarda bulunan Özdemir, 'El alem ne der diye düşünür müsünüz?' sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Özdemir, ''Rahat bir şekilde 'yok ya hiç önemli değil böyle şeyler' demeyi çok isterdim ama öyle büyümedim. Maalesef böyle bir algı var. Ünlü olmakla ya da tanınır olmakla ilgi değil. İş yerinde, mahallede her yerde var. O kaygılarla büyüyorsun. Hiç iyi bir şey değil. Sadece hayatımı artık buna göre yönlendirmemeye gayret etmeye başladım. Bunu tamamen çözmüş değilim. Bunu çözen insanlara da gururla bakıyorum. Çünkü bir tane hayatımız var. Ve yanımızdan geçip gidenleri görmüyoruz bile. Hayatı şekillendirmek kendimize yaptığımız en büyük haksızlık ve dünyanın en kötü şeyi'' dedi. Özdemir, çok dost kazığı yediğin de itiraf ederek ''Artık alıştım buna. Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Gerçek dostlarıma teşekkür ediyorum'' dedi.

Etiketler : Kim ne der diye düşünürüm Oğuzhan Koç Demet Özdemir
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