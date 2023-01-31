Kiloya takıntılı

Sunucu Nursel Ergin, kilo takıntısı olduğunu söyledi. 'Gelinim Mutfakta' programıyla ekranda boy gösteren Ergin, makyajla arasının olmadığını söyledi. Ergin, "Günlük hayatımda çok makyajı sevmiyorum, mesela fondöten süreceksem kusurum varsa orayı kapatırım" dedi. Sağlıklı beslendiğini ve düzenli spor yaptığını belirten Ergin, "Şu an 49 kiloyum ama hayatımda hiç daha farklı bir kiloya çıkmadım. En takıntılı olduğum şeylerden biri de kilo... Kilolu olmayı hiç sevmiyorum. Bir de çok su içerim ben, çok sağlıklı besleniyorum. Spor yapıyorum" dedi.