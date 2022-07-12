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12 Temmuz 2022 Salı 10:30:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2022 Salı 10:30:00

Kıbrıs çıkarması

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Kurban Bayramı'nın 1. günü Bodrum'da sahne alan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, 2. günü ise yavru vatan Kıbrıs The Arkın Colony Hotel'de sevenleriyle buluştu.

Kurban Bayramı'nın 1. günü Bodrum'da sahne alan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, 2. günü ise yavru vatan Kıbrıs The Arkın Colony Hotel'de sevenleriyle buluştu. Sahnede zerafeti ve şıklığı ile büyüleyen Yaşar, hit şarkılarını konser alanını dolduran yaklaşık bin hayranıyla birlikte seslendirdi. Başarılı sanatçı, bayramda Kıbrıs'ta sevenlerinin karşısında olmaktan son derece mutlu olduğunu söylerken, sahne performansı ile tam not aldı.

Etiketler : Kıbrıs çıkarması Bodrum Ebru Yaşar
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