19 Ocak 2021 Salı 19:47:00 - Güncelleme:20 Ocak 2021 Çarşamba 17:17:00
Kıbrıs Ada Kışı dizisi için karantina bitti set başladı
Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Ahmet Kural, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın ve Devrim Saltoğlu gibi oyuncuları buluşturan ‘Kıbrıs Ada Kışı'' ekibinin Kıbrıs'ta girdikleri karantina süreci bitti.
10 gün boyunca tedbir amaçlı karantinada kalan ekip, bir sağlık sorunu olmamasıyla sete çıktı. Kıbrıs Ada Kışı dizisi yakın zamanda TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.
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