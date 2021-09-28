Kibariye'nin peruğu olay oldu

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı programa katılan Kibariye'nin yeni imajı sosyal medyada gündem yarattı. Peruk taktığı görülen Kibariye, meslektaşları İzel ve Zerrin Özer'e benzetildi. Geçtiğimiz aylarda 22 yıllık eşi Ali Küçükbalçık tarafından ihanete uğradığı yönündeki haberlerle gündeme gelen şarkıcının imajı takipçilerini ikiye böldü. Kimi kullanıcı, "Yakışmış. Kendisi beğendiyse bize laf söylemek düşmez" derken, bazıları ise şarkıcıya, "Acilen eski haline dön" uyarısında bulundu.