Kibariye'nin kızına da aynı suçlama!

Kibariye, Ataşehir'deki bir kuaföre "Kaynaklarımı söktüreceğim. Kızım da gelecek" diyerek, randevu aldı. Bir gün sonraki gelen sanatçının kızı Birgül Küçükbalçık saçlarına bakım ve boya yaptırdı.



KOŞARAK UZAKLAŞTI

Küçükbalçık, işlemlerin tamamlanmasının ardından iddiaya göre, "Ödemeyi annem yapacak" diyerek, ücret ödemeden koşarak uzaklaştı. Öte yandan geçtiğimiz yıl ekim ayında İstanbul Kadıköy'de bir kuaföre giden Kibariye, 4 bin 200 TL değerinde kaynak saç yaptırmıştı. İddiaya göre; ünlü şarkıcı, işlem sonrası ücreti ödemeden eşi Ali Küçükbalçık'la birlikte kuaförden ayrılmıştı.