Keyifleri yerinde

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin bir dönem ayrılıp barıştığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la Zorlu'da objektiflere yansıdı. Modayı yakından takip eden Şahin ve Aral mağazaları gezerek yeni sezon ürünleri inceledi. İkili daha sonra bir mekana geçerek baş başa romantik bir yemek yedi.