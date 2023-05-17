Keyifler yerinde

Aslıhan Güner oyuncu eşi Mert Kılıç'la birlikte objektiflere yansıdı. 9 yıldır mutlu bir evliklik sürdüren çift, önceki gün Florya'da bir AVM'de dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yaptı. Keyifli oldukları görülen ikili, habercilere mutluluk pozları verdikten sonra bir mekana geçerek baş başa romantik bir yemek yedi.