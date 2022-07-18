‘Kesin' ortaklık

Sinan Akçıl ve Caroline Yılmaz, ortak projeleri için stüdyoya girdi. Sözü ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan ''Kesin" adlı şarkının bir evlenme teklifi şarkısı olduğunu anlatan Akçıl "Rahatsızlandım. Hastaneye gidip serum taktırıp stüdyoya geldim ama Caroline için değer. Caroline'i kırmak mümkün değil, zaten kıramam, adamı zorla stüdyoya getirir" dedi. Bunun üzerine Caroline, "Benim adım Caroline bana yanlış olmaz" diyerek kahkaha attı.