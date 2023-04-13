VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kasapoğlu: Biz gençlerle beraber yürürüz, gençlerle beraber karar alırız
Bakan Varank TEKNOFEST Robotaksi yarışmacılarına Togg deneyimi yaşattı
Fatih Dönmez, Eskişehir'de Togg'a binmek isteyen Gülistan Avcı'nın talebini geri çevirmedi
Bozdağ: Hiçbir güç aziz milletimizin daha güçlü geleceğe yürümesine mani olamayacaktır
Bakan Çavuşoğlu: Mısır ile açtığımız yeni sayfayı başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz
Mozambik'te koleradan ölenlerin sayısı 121'e çıktı
13 Nisan 2023 Perşembe 17:20:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 17:20:00

Kerem NFT dizisinde

ABONE OL

Kerem Bürsin, Koldo Serra'nın yönettiği 'The Olyverse' projesinin ilk NFT dizisi 'The Art Leader'a dahil oldu. Oyuncuya Alvaro Morte ve Elsa Pataky eşlik edecek.

İspanya'da geniş hayran kitlesine sahip olan oyuncu Kerem Bürsin, yurtdışına açılıyor. Ekranlara veda eden 'Sen Çal Kapımı' dizisiyle özellikle İspanya ve Güney Amerika'da çok tanınan oyuncu, oradaki yapımcıların dikkatini çekti. Bürsin, oyuncu Koldo Serra'nın yönettiği 'The Olyverse' projesinin ilk NFT dizisi "The Art Leader'da" yer alacak. Bürsin'e yapımda yakın arkadaşı olan ve La Casa de Papel'le dünya çapında üne kavuşan profesörü Alvaro Morte ile Elsa Pataky eşlik edecek. Bürsin, önümüzdeki aylarda çekimler için Madrid'e giderek kamera karşısına geçecek. Oyuncuyu İspanya yolculuğunda kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtığı sosyal medya fenomeni olan sevgilisi Mehtap Algül yalnız bırakmayacak.

Etiketler : ispanya kerem bürsin alvaro morte elsa pataky

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX