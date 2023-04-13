Kerem NFT dizisinde

İspanya'da geniş hayran kitlesine sahip olan oyuncu Kerem Bürsin, yurtdışına açılıyor. Ekranlara veda eden 'Sen Çal Kapımı' dizisiyle özellikle İspanya ve Güney Amerika'da çok tanınan oyuncu, oradaki yapımcıların dikkatini çekti. Bürsin, oyuncu Koldo Serra'nın yönettiği 'The Olyverse' projesinin ilk NFT dizisi "The Art Leader'da" yer alacak. Bürsin'e yapımda yakın arkadaşı olan ve La Casa de Papel'le dünya çapında üne kavuşan profesörü Alvaro Morte ile Elsa Pataky eşlik edecek. Bürsin, önümüzdeki aylarda çekimler için Madrid'e giderek kamera karşısına geçecek. Oyuncuyu İspanya yolculuğunda kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtığı sosyal medya fenomeni olan sevgilisi Mehtap Algül yalnız bırakmayacak.

