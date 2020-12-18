  • BIST
    1408.32
  • Dolar
    7,6292
  • Euro
    9,3591
  • Altın
    461,5460
İstanbul
6 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İlk yerli ve milli sunucu ile modem THY tarafından üretildi
RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara 'konuk hassasiyeti' uyarısı
Başkan Erdoğan: "2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacak"
TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak TF-X için üç büyük müjde
Gaziantep'te hastanenin yoğun bakımında oksijen tüpü patladı
Kısıtlama başladı! Sokaklar sessize büründü
Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'da döşediği mayın Rus askerin ölümüne neden oldu
Başkan Erdoğan'dan Merkel'le kritik görüşme
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 26 bin 410 yeni vaka belirlendi
Cem Adrian'dan ikinci klip
Belçim Bilgin'den yeni yıl alışverişi
Zeynep Bastık ‘Boş Yapma'yın!
Ece Vahapoğlu-Cihan Alpay çiftinin oğulları Efe, Ali Şen'i çiftliğinde
Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerinde olduğu Akıncı dizisinden temposu yüksek tanıtım
Sinan Akçıl açıkladı: James Bond gibi takip ettiler
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar: Eskişehir'i keşfediyorum
Gülper Özdemir 'Kıbrıs' dizisine dahil oldu
Ata Demirer'in gazinosu dijitalde
Şeyma Korkmaz'dan otizimli çocuklar için bağış
'Kadın sanatçılara ayrımcılık yapılıyor'
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan'dan 'mucize' ayrılık
Kerem Bürsin'den Aynen Aynen dizisi açıklaması: Devam ediyoruz
Sihirli Annem'in Dudu'su Nergis Kumbasar eski eşi Mehmet Ali Erbil için konuştu: Her hafta test yapt...
Koronavirüsü atlatan adak kurbanı kesiyor
18 Aralık 2020 Cuma 19:38:00 - Güncelleme:19 Aralık 2020 Cumartesi 17:06:00

Kerem Bürsin'den Aynen Aynen dizisi açıklaması: Devam ediyoruz

ABONE OL

‘Sen Çal Kapımı' dizisine başlamadan önce dijitalde ‘Aynen Aynen'de adlı yapımda yer alan Kerem Bürsin, projenin devam edeceğini söyledi.

Blu TV’de 4 sezon ekrana gelen komedide Kerem Bürsin’e Nilperi Şahinkaya eşlik ediyordu. Oyuncu, yakın zaman sonra yeniden ‘Aynen Aynen’ için sete çıkacak ve Nilperi Şahinkaya ile birlikte 5. sezon çekimlerini gerçekleştirecek.

Etiketler : Kerem Bürsin Nilperi Şahinkaya Aynen Aynen dizisi magazin
Nikah tarihler belli oldu

Nikah tarihler belli oldu
'Sahte Taner' dolandırıcılık peşinde

'Sahte Taner' dolandırıcılık peşinde
Müstakbel kayınvalideyle eğlence...

Müstakbel kayınvalideyle eğlence...
Yüsra Geyik'in köşk isteği

Yüsra Geyik'in köşk isteği
Aslı Turanlı'nın yılbaşı planı mısır patlatmak

Aslı Turanlı'nın yılbaşı planı mısır patlatmak
'Saygı' dizisinin Helen'i Miray Daner: İçimize sinen bir işti

'Saygı' dizisinin Helen'i Miray Daner: İçimize sinen bir işti
Gürgen Öz'ün 'Zoraki Misafir' heyecanı

Gürgen Öz'ün 'Zoraki Misafir' heyecanı
Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya sitem: Çocuğum seviyor diye değil!

Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya sitem: Çocuğum seviyor diye değil!
Popçu Edis'ten bir ilk! Stadyumdan dijital konser

Popçu Edis'ten bir ilk! Stadyumdan dijital konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER