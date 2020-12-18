Kerem Bürsin'den Aynen Aynen dizisi açıklaması: Devam ediyoruz

Blu TV’de 4 sezon ekrana gelen komedide Kerem Bürsin’e Nilperi Şahinkaya eşlik ediyordu. Oyuncu, yakın zaman sonra yeniden ‘Aynen Aynen’ için sete çıkacak ve Nilperi Şahinkaya ile birlikte 5. sezon çekimlerini gerçekleştirecek.

