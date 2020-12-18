18 Aralık 2020 Cuma 19:38:00 - Güncelleme:19 Aralık 2020 Cumartesi 17:06:00
Kerem Bürsin'den Aynen Aynen dizisi açıklaması: Devam ediyoruz
‘Sen Çal Kapımı' dizisine başlamadan önce dijitalde ‘Aynen Aynen'de adlı yapımda yer alan Kerem Bürsin, projenin devam edeceğini söyledi.
Blu TV’de 4 sezon ekrana gelen komedide Kerem Bürsin’e Nilperi Şahinkaya eşlik ediyordu. Oyuncu, yakın zaman sonra yeniden ‘Aynen Aynen’ için sete çıkacak ve Nilperi Şahinkaya ile birlikte 5. sezon çekimlerini gerçekleştirecek.
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