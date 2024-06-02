Kerem Bürsin ile Hande Doğandemir'den 11 yıl sonra buluşma

11 yıl önce yaz projesi olarak ekranlara gelen 'Güneşi Beklerken' adlı dizide başrolleri paylaşan Kerem Bürsin ile Hande Doğandemir, seneler sonra Ege'de bir araya geldi.

Dizi bitse de dostlukları devam eden ikili, Bodrum'daki Titanic Luxury Collection'da Kerem Bürsin'in doğum günü kutlamasında buluştu.

Bürsin, eski partneriyle pozuna "11 yıl sonra... Ne!" notunu düştü.