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14 Nisan 2022 Perşembe 11:07:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 11:14:00

Kendini tiyatroya verdi

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İkinci kez nikâh masasına oturduğu Sinan Akçıl'la çekişmeli boşanma davası devam eden Burcu Kıratlı, kendini işine verdi.

İkinci kez nikâh masasına oturduğu Sinan Akçıl'la çekişmeli boşanma davası devam eden Burcu Kıratlı, kendini işine verdi. Kıratlı, başrolünde yer aldığı romantik komedi türünde sahnelenen 'Her Aşk Biraz Komiktir', oyunuyla bugün tiyatroseverlerle buluşacak. Kadın ve erkek arasında çözülemeyen olayların ele alındığı oyunda, Hakan Altınel, Gürkan Tavukçuoğlu, Tuğçe Koçak ve Murat Ergür gibi isimler yer alıyor.

Etiketler : Kendini tiyatroya verdi Sinan Akçıl Burcu Kıratlı
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