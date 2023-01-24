Kendini Elsa'ya benzetti

Ekranlara veda eden 'Sadakatsiz' dizisiyle ünlenen oyuncu Melis Sezen, kendisini çizgi film karakterine benzetti. Oyuncu, fotoğrafçı Muhsin Akgün'ün objektifine pozlar verdi. Sezen, sosyal medya hesabından bir karesini paylaşarak kendisinin animasyon filmi 'Karlar Ülkesi'ndeki Elsa karakteri olduğunu yazdı. 26 yaşındaki oyuncunun pozlarına takipçileri binlerce beğeni ve yorumda bulundu.