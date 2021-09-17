2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, sunucu arkadaşı Buse İskenderoğlu ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la birlikteliklerine ikinci bir şans veren Şahin, ilişkisinin güzel gittiğini belirtti. Yılın büyük bir kısmını yurtdışında geçiren Şahin, bozuk Türkçesi için de hırs yaptığını söyledi. Özel dersler aldığını söyleyen Şahin, "Türkçemi düzeltmek için Türkçe kitaplar alıp kendimi geliştirdim" dedi.