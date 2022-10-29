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29 Ekim 2022 Cumartesi 19:20:00 - Güncelleme:29 Ekim 2022 Cumartesi 19:20:00

Kendi tiyatrosunu kurdu

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Ünlü oyuncu Özlem Tokaslan kendi tiyatrosunu açma hayaline Sahne Bazende ile kavuştu.

Ünlü oyuncu Özlem Tokaslan kendi tiyatrosunu açma hayaline Sahne Bazende ile kavuştu. Tokaslan, yeni kurduğu 'Sahne Bazende'nin perdelerini kukla tiyatrosuyla açtı. Tokaslan, tiyatronun adını ona 'Güzel Köylü' dizisinde birlikte oynarken yer aldığı Zerrin Sümer'in önerdiğini söyledi. Tokaslan, "Zerrin Abla en dara düştüğümde her zaman bana yol gösteren bir rehber olmasının yanı sıra birlikte sahneye çıkmayı istediğim, çok güzel hayaller kurduğum bir aktrist" dedi.

Etiketler : özlem tokaslan sahne bazende tiyatro
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