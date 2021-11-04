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04 Kasım 2021 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 17:00:00

Kendi işinin patronu

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Gülçin Ergül, İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan 'İpek Yolu' programına konuk oldu.

Gülçin Ergül, İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan 'İpek Yolu' programına konuk oldu. Keyifli geçen yapımda şarkıcı, kendi işinin patronu olacağını açıkladı. Müzik şirketi kurduğunu şarkılarını ve albümlerini bundan böyle kendi şirketinden çıkaracağını söyleyen Ergül, ilk şarkısı önümüzdeki hafta müzikseverlerle buluşacak.

Etiketler : Kendi işinin patronu İpek Açar Gülçin Ergül TRT Müzik
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