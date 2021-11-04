Gülçin Ergül, İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan 'İpek Yolu' programına konuk oldu. Keyifli geçen yapımda şarkıcı, kendi işinin patronu olacağını açıkladı. Müzik şirketi kurduğunu şarkılarını ve albümlerini bundan böyle kendi şirketinden çıkaracağını söyleyen Ergül, ilk şarkısı önümüzdeki hafta müzikseverlerle buluşacak.