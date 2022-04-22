Kenan'la ölümden döndük

Canan Ergüder ve eşi Kenan Ece'nin Bozcaada'da kaza yaptıkları ortaya çıktı. Ergüder, ''Kenan manevra yapmasa durum kötü olabilirdi" dedi.

Meme kanserine yakalanan ve tedavilerle iyileşen oyuncu Canan Ergüder, eski sağlığına kavuştu. Songül Öden, Kubilay Aka ve Timur Acar'la başrolünü paylaştığı 'Oğlum' dizisinde yer alan oyuncu, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Dizi ve film dünyasının ele alındığı yapımda Ergüder, eşi Kenan Ece ile birlikte Bozcaada'ya tatile giderken yaşadıkları kazayı anlattı. Yağmurlu bir havada ölümden döndüklerini söyleyen Ergüder, "Biz otomobilin içinde saplanıp, kaldık. Arabanın içi su dolmaya başladı. Kenan manevra yapmasa durum kötü olabilirdi. Telefonla jandarmaya ulaşmaya çalıştık, çekmedi. Kenan'ın annesini aradık, o da jandarmayı arayıp, haber verdi. Bizi onlar çıkardı" diyerek büyük bir felaket atlattıklarını belirtti.