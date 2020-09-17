Kemal Sunal'ın adı filmlerinin çekildiği sokağa verildi

İstanbul'da Kemal Sunal'ın adının, Kapıcılar Kralı ve Çöpçüler Kralı filmlerinin çekildiği Beyoğlu'nun Cihangir ile Pürtelaş Hasan Efendi mahallerinde bulunan Güneşli sokağa verilmesi, meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Gündem maddesi, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Sokağın adının önümüzdeki günlerde Kemal Sunal olarak değiştirilecek.