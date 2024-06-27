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Kemal Sunal'a benziyordu!
27 Haziran 2024 Perşembe 13:14:00 - Güncelleme:27 Haziran 2024 Perşembe 13:15:00

Kemal Sunal'a benzetilmişti: Herkesi şaşırttı! İşte Mehmet Kurt'un son hali…

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Kemal Sunal'a benzerliği ile bir dönem adeta gündemde yankı uyandıran Mehmet Kurt, ''Emret Komutanım'' dizisinde ''Naci'' karakterini canlandırıyordu. Ayrıca Emret Komutanım dizisindeki sempatik tavırları ile birçok insanı güldürüyordu. Bu nedenle Kemal Sunal'ın veliahtı olarak da görülebiliyordu. Mehmet Kurt'un son hali ise adeta herkesi şaşırttı. İşte detaylar…

Emret Komutanım dizisi bir dönem sevilerek izlenen diziler arasında yer alıyordu. Ayrıca Emret Komutanım dizisinde; Mehmet Kurt, Arda Kural, Ufuk Özkan ve Sarp Levendoğlu dahil olmak üzere birçok farklı isim rol alıyordu.

Öte yandan Emret Komutanım dizisinde sevilen karakterlerden biri, Naci olarak ön plana çıkıyordu. Zira Naci karakterini canlandıran Mehmet Kurt, sempatik tavırları ile diziseverleri eğlendiriyordu. Ayrıca Mehmet Kurt, bir dönem Kemal Sunal'a benzerliği ile adeta gündem olmuştu. Bu nedenle Kemal Sunal'ın veliahtı gibi de görülebiliyordu.

KEMAL SUNAL'A BENZETİLMİŞTİ ADETA HERKESİ ŞAŞIRTTI

Kemal Sunal'a benzerliği ile adeta gündemde yankı uyandıran Mehmet Kurt, Emret Komutanım dizisinde Naci karakterini canlandırıyordu. Dizideki sempatik tavırları ile birçok insanın gönlünde adeta taht kuran Mehmet Kurt, yıllar sonraki hali ile adeta herkesi şaşırttı.

Emret Komutanım dizisinin Naci'si Mehmet Kurt, şimdilerde 41 yaşında. Bu nedenle dizideki haline kıyasla görünümünde değişiklikler olduğu görülebiliyor. Bunun sonucunda ise, Kemal Sunal'a benzetilen Mehmet Kurt'u yıllar sonra ilk kez gören adeta herkes şaşırabiliyor.

MEHMET KURT'UN YILLAR SONRAKİ HALİ

Bir dönem Kemal Sunal'a benzetilen Mehmet Kurt, seneler sonraki hali ile pek çok insan tarafından merak ediliyor. İşte Emret Komutanım dizisinin Naci'si, Kurt'un yıllar sonraki hali;

Etiketler : kemal sunal mehmet kurt emret komutanım
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