Yağız Can Konyalı, Sibel Arna'nın youtube programı "Ne Olursan Ol Rahat Ol"la konuk oldu. Sunal'ın filmlerini ezbere bildiğini dile getiren oyuncu, "Büyük bir Kemal Sunal hayranıyım. Bütün film replik ezberimdedir. Hayatta olmasa da tüm ustalığıyla şu an beni en çok rahatlatan aktörlerin başından geliyor. Her filmini izlediğimde neler yapmış zamanında diye