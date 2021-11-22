Kedisinden kaçarken sakatlandı

Şarkıcı Halil Sezai, evde talihsiz bir kaza yaşadı. Sezai, kedisinin üzerine basmamak için yaptığı ani bir hareketle yere düşüp kaburgalarını kırdı. Apar topar hastaneye kaldırılan Sezai, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. 26 Kasım'daki Eskişehir konserini iptal eden sanatçı, evinde dinlenmeye çekildi. Sosyal medya hesabından konserini ocak ayına kadar ertelediğini söyleyen Sezai'ye takipçileri geçmiş olsun dileklerinde bulundu.