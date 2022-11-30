Kedisi de tescillendi

2002 Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Esra Sönmezer'in kedisi Wolfie'de tescillendi. Sönmezer'in kedisi 16. Uluslararası İnternational Cat Show'da 5 ödül birden kazandı. Özel ırk kedilerin yarıştığı ve 160'a yakın kedinin katıldığı yarışmada, Sönmezer'in beş aylık yavru kedisi Wolfie, 'Dünyanın En Yakışıklı 3. Erkek Kedisi' ödülünü aldı. Kedisinin başarısıyla büyük sevinç yaşayan Sönmezer, "Bütün hayvanların ayrı bir güzelliği vardır fakat kendi evcil hayvanınız tescillenince ayrı bir gurur yaşıyorsunuz" dedi.