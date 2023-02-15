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Kahramanmaraş depreminin kendine has özellikleri
Asrın felaketinde dezenformasyonla mücadele ve kriz iletişimi
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Depremden etkilen illerdeki kültürel miras koruma altına alındı
Brian May, Orlando Bloom ve Natalie Portman'dan depremzedelere destek
9 aylık hamile eşini deprem sırasında balkondan atarak kurtardı
Bakan Özer: 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak
Yıkılan otelle ilgili 4 kişi gözaltına alındı
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15 Şubat 2023 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 13:00:00

Kazanlar afetzedeler için kaynıyor

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MasterChef programının jürisi şef Mehmet Yalçınkaya, 10 ilde yıkıma yol açan deprem sonrası, ekibini toplayarak afet bölgelerinde sahra mutfağı kurdu.

MasterChef programının jürisi şef Mehmet Yalçınkaya, 10 ilde yıkıma yol açan deprem sonrası, ekibini toplayarak afet bölgelerinde sahra mutfağı kurdu. Depremzedeler için kurulan dev kazanlarda gün boyu çorbalar, yemekler, pilavlar pişiren Yalçınkaya, paylaşımına yapılan yoruma, "Allah sizi bildiği gibi yapsın, ne diyeyim" diyerek tepki gösterdi.

Etiketler : Kazanlar afetzedeler için kaynıyor MasterChef programı şef Mehmet Yalçınkaya

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