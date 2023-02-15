Kazanlar afetzedeler için kaynıyor

MasterChef programının jürisi şef Mehmet Yalçınkaya, 10 ilde yıkıma yol açan deprem sonrası, ekibini toplayarak afet bölgelerinde sahra mutfağı kurdu. Depremzedeler için kurulan dev kazanlarda gün boyu çorbalar, yemekler, pilavlar pişiren Yalçınkaya, paylaşımına yapılan yoruma, "Allah sizi bildiği gibi yapsın, ne diyeyim" diyerek tepki gösterdi.