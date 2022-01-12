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12 Ocak 2022 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 13:00:00

Kazak piştisi

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'Kaderimim Oyunu' dizisiyle yeniden setlere dönen Akın Akınözü ve TRT'nin 'Masumlar Apartmanı'nda rol alan Birkan Sokullu, kazak piştisi oldu.

'Kaderimim Oyunu' dizisiyle yeniden setlere dönen Akın Akınözü ve TRT'nin 'Masumlar Apartmanı'nda rol alan Birkan Sokullu, kazak piştisi oldu. Oyuncular bir erkek mağazasından aldıkları 12,500 TL'lik kıyafetleriyle dikkat çekti. Oyuncuların hayranları, "Lüks pişti" yorumlarında bulundu.

Etiketler : Kaderimim Oyunu Akın Akınözü Birkan Sokullu
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