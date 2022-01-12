'Kaderimim Oyunu' dizisiyle yeniden setlere dönen Akın Akınözü ve TRT'nin 'Masumlar Apartmanı'nda rol alan Birkan Sokullu, kazak piştisi oldu. Oyuncular bir erkek mağazasından aldıkları 12,500 TL'lik kıyafetleriyle dikkat çekti. Oyuncuların hayranları, "Lüks pişti" yorumlarında bulundu.