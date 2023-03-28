Kaza yaptı, yenisi geldi

En son ekranlara veda eden 'Üç Kuruş' dizisinde yer alan oyuncu Nesrin Cavadzade talihsiz bir olay yaşadı. Oyuncu, geçen yıl kendisine sponsor olan otomobil markasının verdiği araçla ufak bir kaza geçirdi. Acemiliği nedeniyle oturduğu apartmanın otoparkından çıkarken aracı çarpan Cavadzade, firmayı arayıp durumu anlattı. Marka Nesrin Cavadzade'ye başka bir araç vererek ufak hasarı görmezden geldi. Oyuncu firmanın gönderdiği araçla İstanbul caddelerinde keyif turları atıyor. Öte yandan, Instagram hesabında 3 milyon takipçisi bulunan Cavadzade, geçenlerde paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yorumla konuşuldu. Oyuncunun, "Köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşamaya çalışan öyle bir kadınım biliyor musunuz?" sözünün 2011 yılında canlı yayında sinirlenen Seda Sayan'la aynı olması dikkat çekti.

