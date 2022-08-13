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13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:30:00

Kaykaydan düştü kolunu kırdı

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Ekranlara veda eden 'Kavak Yelleri' dizisiyle adını duyuran oyuncu İbrahim Kendirci Bebek'te objektiflere yansıdı.

Ekranlara veda eden 'Kavak Yelleri' dizisiyle adını duyuran oyuncu İbrahim Kendirci Bebek'te objektiflere yansıdı. Kolu kırık olduğu görülen oyuncu, habercileri karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Kolu alçıda olan Kendirci, "Kaykay sürerken ufak bir kaza geçirdim ve kolumu kırdım. Uzun süredir bu durumu annemden saklıyordum. Şimdi sayenizde öğrenmiş olacak" dedi.

Etiketler : kavak yelleri ibrahim kendirci kaykay kaza
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