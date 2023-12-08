'Kaykay'cı Sinan

Müzisyen Sinan Akçıl, genç şarkıcı Rabia Tunçbilek'le Kaykay isimli şarkıda düet yaptı. Sözü Sinan Akçıl'a, müziği Hasan Vladi'ye ait olan şarkının düzenlemesini Milli B üstlendi. Şarkıya adeta uzun metrajlı film gibi klip çekildi. Aksiyon filmlerini aratmayan klip için Akçıl ve Tunçbilek iki gün süren yoğun performans sergiledi. Çekilen klipte rol gereği müze soyan iki hırsızı canlandıran Akçıl ve Tunçbilek uyumuna Bonnie & Clyde benzetmesi yapıldı.