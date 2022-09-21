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21 Eylül 2022 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 11:30:00

Kaybettiği oğluna seslendi

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Teknik Direktör Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olacağını söylemişti. Çetin, kısa bir süre sonra ise erkek bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

Teknik Direktör Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olacağını söylemişti. Çetin, kısa bir süre sonra ise erkek bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Çetin, aradan geçen 1 yılın ardından Instagram hesabından duygusal bir yazı kaleme aldı. Çetin: "Geçen sene bugün hayatımın en kötü günlerinden biriydi, yaşadığım fiziksel acının yanında kalbimde belki de hiç kapanmayacak bir yara açıldı o akşam. Bazen hamile birini gördüğümde, birbirlerine sıkıca sarılan abi kardeş gördüğümde ve hastanede yeni anne olmuş birine rastladığımda içim hâlâ çok acıyor. Seni hiç göremesem de, sana hiç kavuşamasam da, hayalin hep gözümün önünde Benim melek oğlum, yukarlarda bir yerlerde bir gün buluşmak üzere."

Etiketler : Kaybettiği oğluna seslendi Fatih Terim Merve Terim Çetin
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