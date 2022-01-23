Türkücü Alişan koronavirüsten vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocuklarıyla görüntülendi. Şarkıcı oğlu Burak, yeğenleri Eyşan ve Ceylan ile Zorlu'daydı. Karne gününde yeğenlerini yalnız bırakmayan Alişan, eğlence merkezinde birlikte oyunlar oynadı. Eyşan ve Ceylan'ın karnelerinin son derece iyi olduğunu ve onlara hediye alacağını söyleyen Alişan, "Önce hep beraber oyun oynadık, şimdi de karne hediyesi alacağız" dedi.