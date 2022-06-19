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19 Haziran 2022 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:19 Haziran 2022 Pazar 11:30:00

Karne alışverişi

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Başrolünde yer aldığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisinin final yapmasının ardından Bali, tatiline çıkan oyuncu Burcu Özberk, yurda döndü.

Başrolünde yer aldığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisinin final yapmasının ardından Bali, tatiline çıkan oyuncu Burcu Özberk, yurda döndü. Oyuncu, önceki gün Zorlu'da köpeğiyle objektiflere yansıdı. Özberk, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle yeğenlerine karne hediyesi aldı. Bir süre daha ailesiyle birlikte vakit geçireceğini belirten oyuncu, güzel ve kalıcı olacağına inandığı bir projeyle yeniden ekranlara döneceğini söyledi.

Etiketler : Karne alışverişi Aşk Mantık İntikam Burcu Özberk
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