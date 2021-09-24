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24 Eylül 2021 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 16:00:00

Karla babasına benziyor

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Geçtiğimiz haftalarda kızı Karla'yı kucağına alan Cemre Kemer, anne olduktan sonra ilk kez görüntülendi. B

Geçtiğimiz haftalarda kızı Karla'yı kucağına alan Cemre Kemer, anne olduktan sonra ilk kez görüntülendi. Bir davette objektiflere yansıyan Cemre, hamilelik sonrası verdiği kilolarla dikkat çekti. Kızının babası Emir Medina'ya benzediğini söyleyen Kemer, ''Babasına benzemesi için dua ettim. Benim burnum estetik bana niye benzesin, babası yeşil gözlü ona benzesin'' dedi.

Etiketler : Karla Cemre Kemer Emir Medina
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