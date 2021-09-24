Karla babasına benziyor

Geçtiğimiz haftalarda kızı Karla'yı kucağına alan Cemre Kemer, anne olduktan sonra ilk kez görüntülendi. Bir davette objektiflere yansıyan Cemre, hamilelik sonrası verdiği kilolarla dikkat çekti. Kızının babası Emir Medina'ya benzediğini söyleyen Kemer, ''Babasına benzemesi için dua ettim. Benim burnum estetik bana niye benzesin, babası yeşil gözlü ona benzesin'' dedi.