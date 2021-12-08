VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
COP22 ikinci gününde devam ediyor
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç Srebrenitsa soykırımını küçümsedi
Meclis'te CHP provokasyonu! TBMM'de yumruklar konuştu
Başkan Erdoğan: Stokçuların mallarına el koyacağız
"Milletimiz bu tür ahlaksızlıklara başka türlü "yürü" der"
Bakan Yanık duyurdu: Aylıklar hesaplara yatmaya başladı
"Ülkemizin çok sayıda önemli eserini Türkiye'ye emanet ettik"
MMU'da da kullanılacak! Türkiye'den A1 takımına önemli görev
Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü
Çıldır Gölü turistlerle şenlendi
Ahşap oyma sanatını gelecek nesillere aktarıyor
Biz başardık, Türkiye de başaracak!
Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Abdillahi: Biz Türkiye'nin en sağlam ortaklarındanız
Hürkuş ve Hürjet'i satın almaya hazırlanıyorlar
Türkiye'den kritik hamle: Yurt dışına açılacaklar
Yine İBB yine arıza
Tüm dünyaya yeniden korku salan Omicron varyantı ilk kez görüntülendi
U.S. Polo Assn. ile Sıcacık Bir Buluşma
2022 asgari ücrette zam oranı netleşti!
Türkiye ve Katar merkez bankaları anlaştı: Süre uzatıldı
Savunma harcamaları tasarısında Türk SİHA'ları detayı
Eren Kış-12 operasyonu başladı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 FETÖ'cü yakalandı
Yakalanan 16 Mossad ajanının hedefleri ortaya çıktı
08 Aralık 2021 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 13:00:00

Karı-koca aynı dizide

ABONE OL

Başrollerinde Simay Barlas, Damla Sönmez ve Murat Yıldırım rol aldığı 'Aziz' dizisine sürpriz bir isim dahil oldu.

Başrollerinde Simay Barlas, Damla Sönmez ve Murat Yıldırım rol aldığı 'Aziz' dizisine sürpriz bir isim dahil oldu. Yıldırım'ın Faslı eşi İmane Elbani yapımda rol alacak. Türkiye'de ilk kez kamera karşısına eşi ile geçek olan Elbani'nin hangi rolle ekranda olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu. Elbani'nin setten paylaşılan ilk kareleri sosyal medyada beğeni ve yorumlar aldı.

Etiketler : Karı-koca aynı dizide Simay Barlas Damla Sönmez Murat Yıldırım
Eşiyle hasret giderdi

Eşiyle hasret giderdi
Ayrılığı Miami'de atlatıyor

Ayrılığı Miami'de atlatıyor
Dünya yakışıklılar listesinde 4 Türk

Dünya yakışıklılar listesinde 4 Türk
Lodos çarpmasından koruyan tüyolar

Lodos çarpmasından koruyan tüyolar
Kalbinizi dinleyin

Kalbinizi dinleyin
Kızları için bir aradalar

Kızları için bir aradalar
Anne-kız alışverişte

Anne-kız alışverişte
Marcus yorumundan kaçındı

Marcus yorumundan kaçındı
Yılbaşının kazananları

Yılbaşının kazananları

EN ÇOK OKUNAN HABERLER