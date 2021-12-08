Karı-koca aynı dizide

Başrollerinde Simay Barlas, Damla Sönmez ve Murat Yıldırım rol aldığı 'Aziz' dizisine sürpriz bir isim dahil oldu. Yıldırım'ın Faslı eşi İmane Elbani yapımda rol alacak. Türkiye'de ilk kez kamera karşısına eşi ile geçek olan Elbani'nin hangi rolle ekranda olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu. Elbani'nin setten paylaşılan ilk kareleri sosyal medyada beğeni ve yorumlar aldı.