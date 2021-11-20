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20 Kasım 2021 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 12:30:00

Kardeşlik Ödülleri

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Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri, CVK Otel'de gerçekleştirildi.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri, CVK Otel'de gerçekleştirildi. Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü riyasetinde Atakan Taşur ve Koray Bozat'ın ev sahipliğinde düzenlenen gecede 'İki Devlet Tek Millet' bilinci bir kez daha gözler önüne serildi. Törende 'En İyi Erkek Dizi Oyuncusu' ödülünü Kerem Alışık, 'En İyi Kadın Ses Sanatçısı' ödülünü Zara, 'En İyi Erkek Ses Sanatçısı' ödülünü Ferhat Göçer aldı.

Etiketler : atakan taşur koray bozat ferhat göçer türkiye azerbaycan kardeşlik ödülleri
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