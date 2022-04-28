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28 Nisan 2022 Perşembe 06:29:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 10:46:00

Karavanı Twitter'ı çalkaladı

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Başrollerini Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan'la paylaştığı "Dünya'yla Benim Aramda" dizisinin çekimlerine başlayan Demet Özdemir Twitter'da gündem oldu.

Başrollerini Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan'la paylaştığı "Dünya'yla Benim Aramda" dizisinin çekimlerine başlayan Demet Özdemir Twitter'da gündem oldu. Oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan set karavanında olduğu iki paylaşımda bulundu. Özdemir'in gönderisine hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu. Oyuncu, yaz aylarında nişanlısı Oğuzhan Koç'la birlikte İzmir'de dünya evine girecek.

Etiketler : Karavanı Twitter Buğra Gülsoy Hafsanur Sancaktutan
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