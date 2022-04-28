Karavanı Twitter'ı çalkaladı

Başrollerini Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan'la paylaştığı "Dünya'yla Benim Aramda" dizisinin çekimlerine başlayan Demet Özdemir Twitter'da gündem oldu. Oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan set karavanında olduğu iki paylaşımda bulundu. Özdemir'in gönderisine hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu. Oyuncu, yaz aylarında nişanlısı Oğuzhan Koç'la birlikte İzmir'de dünya evine girecek.