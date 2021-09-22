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22 Eylül 2021 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:22 Eylül 2021 Çarşamba 11:00:00

Karantina bitti alışverişe koştu

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Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve evinde izole olarak tedavisini tamamlayan Defne Samyeli, eski sağlığına kavuştu.

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve evinde izole olarak tedavisini tamamlayan Defne Samyeli, eski sağlığına kavuştu. Hastalığı yenen Samyeli, Zorlu'da arkadaşlarıyla buluştu. Habercilerle sohbet eden Samyeli, "Karantina sürecini sorunsuz atlattım. Bugün de uzun zamandır görmediğim bir arkadaşımla beraber yemek yemek için dışarı çıktım" dedi.

Etiketler : koronavirüs Defne Samyeli Zorlu
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