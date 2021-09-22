Karantina bitti alışverişe koştu

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve evinde izole olarak tedavisini tamamlayan Defne Samyeli, eski sağlığına kavuştu. Hastalığı yenen Samyeli, Zorlu'da arkadaşlarıyla buluştu. Habercilerle sohbet eden Samyeli, "Karantina sürecini sorunsuz atlattım. Bugün de uzun zamandır görmediğim bir arkadaşımla beraber yemek yemek için dışarı çıktım" dedi.