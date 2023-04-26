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26 Nisan 2023 Çarşamba 15:14:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 15:14:00

'Karanlık' Gece'den aydınlığa

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'Karanlık Gece' filminin galasında görüntülenen Pınar Deniz, "Dört yıl önceki halimi izleyeceğim için çok heyecanlıyım." dedi.

Yönetmen Özcan Alper imzalı Altın Portakal ödüllü 'Karanlık Gece' filminin galası Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti. Berkay Ateş, Pınar Deniz, Sibel Kekilli, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Taner Birsel'in oynadığı filmin gecesinde tüm oyuncular hazır bulundu. Filmin diğer oyuncusu Sibel Kekilli ise galaya katılmadı. Geceye pembe bir takımla katılan Pınar Deniz, ''Dört yıl önceki halimi izleyeceğim için çok heyecanlıyım. Lütfen sinemalara gidin ve sinemaları terk etmeyin'' dedi. Deniz'i bu mutlu gününde yalnız bırakmayan Kaan Yıldırım ise, ''Çok merak ediyorum bu filmi. Pınar'ı izlemek benim için büyük bir keyif'' dedi.

Etiketler : karanlık gece oyuncu pınar deniz
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