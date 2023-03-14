Karan kucağında uyudu

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, anneliğin tadını çıkarıyor. Geçtiğimiz haftalarda ikinci çocuğu Kerem'i kucağına alan oyuncu, setlere ara verdi. Çocuklarının bakımıyla kendisi ilgilenmek isteyen Evcen, sosyal medya hesabından oğlu Karan ile pozunu paylaştı. Karan'ı kucağında uyutan Evcen'in yorgun ama huzurlu hali takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.