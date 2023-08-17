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17 Ağustos 2023 Perşembe 07:34:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 07:34:00

Karadeniz hazırlığı

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Bu sezon yapım şirketini ve senaristlerini değiştiren 'Ben Bu Cihana Sığmazam' yeni sezon için gün sayıyor.

Bu sezon yapım şirketini ve senaristlerini değiştiren 'Ben Bu Cihana Sığmazam' yeni sezon için gün sayıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı, dizinin ikinci sezonda Karadeniz'de başlayacak hikâyenin ön hazırlığı da ekiple birlikte yapıldı. Önümüzdeki günlerde Karadeniz'e sete çıkmaya hazırlanan ekip, bir araya gelerek saç, makyaj ve kostüm provası yaptı.

Etiketler : Oktay Kaynarca Ebru Özkan Saba Karadeniz
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