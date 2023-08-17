Karadeniz hazırlığı

Bu sezon yapım şirketini ve senaristlerini değiştiren 'Ben Bu Cihana Sığmazam' yeni sezon için gün sayıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı, dizinin ikinci sezonda Karadeniz'de başlayacak hikâyenin ön hazırlığı da ekiple birlikte yapıldı. Önümüzdeki günlerde Karadeniz'e sete çıkmaya hazırlanan ekip, bir araya gelerek saç, makyaj ve kostüm provası yaptı.