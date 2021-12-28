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28 Aralık 2021 Salı 19:30:00 - Güncelleme:28 Aralık 2021 Salı 19:30:00

Kapadokya'da karantinada

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'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinden ayrılan Murat Ünalmış, şu sıralar Kapadokya'da açtığı restoranıyla ilgileniyor.

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinden ayrılan Murat Ünalmış, şu sıralar Kapadokya'da açtığı restoranıyla ilgileniyor. Oyuncudan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Ünalmış'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Ünalmış, "Grip benzeri bir durum yaşıyorum. Şu an için iyiyim" dedi.

Etiketler : Kapadokya Bir Zamanlar Çukurova Murat Ünalmış
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