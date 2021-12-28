Kapadokya'da karantinada

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinden ayrılan Murat Ünalmış, şu sıralar Kapadokya'da açtığı restoranıyla ilgileniyor. Oyuncudan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Ünalmış'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Ünalmış, "Grip benzeri bir durum yaşıyorum. Şu an için iyiyim" dedi.

