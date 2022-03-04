VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye'nin cazibesi artacak"
"ABD Ukrayna'yı kışkırtıyor"
2022 yılı fitre miktarı belli oldu
Putin'den dünyaya çağrı: İlişkileri normalleştirin
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu”
Dengeler Türkiye'nin lehine değişiyor!
Canlı yayında 2 nokta bombalandı
F-35'leri işaret eden Bayraktar meydan okudu
Uzay Macerası Model Uydu Yarışması ile Devam Ediyor
"En İyi 1000 Bilim İnsanı" sıralamasında Türk akademisyenden büyük başarı
Bir haftada üç kez suikasttan kurtuldu
"Kadın cinayetlerine iyi hal indirimi olmayacak"
"Ayağınıza sıktınız Türkiye'ye gidecekler"
İçişleri Bakanlığı'ndan maske genelgesi
Murat Kurum, Deprem Haftası dolayısı ile bir video mesaj yayımladı
Ukrayna'ya gönderecekleri füzeler ülkeyi karıştırdı!
Rusya'da ağır kayıp! Ukrayna'da öldürüldü
Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
Türkiye dostu isim Cumhurbaşkanı seçildi
Patlarsa Avrupa'nın sonu olur
Soğuk ve kar yağışı bitmedi!
ABD'den Ukrayna'nın talebine ret
Tonton hiçbir dersi kaçırmıyor
04 Mart 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 16:00:00

Kanser reçetesine sosyal etkinlik eklendi

ABONE OL

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi'nde kurulan terapi merkezinde, kanser hastalarına, satranç, ahşap boyama, el işi ve müzik gibi eğitimler verilerek moral depolamaları sağlanıyor.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi'nde kurulan terapi merkezinde, kanser hastalarına, satranç, ahşap boyama, el işi ve müzik gibi eğitimler verilerek moral depolamaları sağlanıyor. Onkoloji hastalarının iyileşme sürecinde moral ve motivasyon ile sosyal aktivitelerin tedavi reçetesinde yer almasının önemli olduğunu vurgulanıyor.

Etiketler : Kanser reçetesi Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi
Açılış Ece'den kapanış Özge'den

Açılış Ece'den kapanış Özge'den
Yeni dizi heyecanı

Yeni dizi heyecanı
Klip ayrılık getirdi

Klip ayrılık getirdi
Enerjimizi attık

Enerjimizi attık
'Tehlikeli İlişkiler' güldürdü

'Tehlikeli İlişkiler' güldürdü
Yıllara meydan okuyor

Yıllara meydan okuyor
Miniklere oyuncak jesti

Miniklere oyuncak jesti
Evde çay kazası

Evde çay kazası
Hem sahne hem set

Hem sahne hem set

EN ÇOK OKUNAN HABERLER