Kanser reçetesine sosyal etkinlik eklendi

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi'nde kurulan terapi merkezinde, kanser hastalarına, satranç, ahşap boyama, el işi ve müzik gibi eğitimler verilerek moral depolamaları sağlanıyor. Onkoloji hastalarının iyileşme sürecinde moral ve motivasyon ile sosyal aktivitelerin tedavi reçetesinde yer almasının önemli olduğunu vurgulanıyor.

