Kalk gidelim dizisinin Meryem'i Aslı Omağ'ın zor anları
Kaynak: Akşam
TRT'nin sevilen dizisi Kalk gidelim, yeni sezon çekimlerine devam ediyor. Son çekimleri Azmak Nehri'nde gerçekleşen dizide Meryem karakterini canlandıran Aslı Omağ, zor anlar yaşadı.
TRT1 ekranlarında yayınlanan “Kalk Gidelim” dizisinin yeni bölüm çekimleri Azmak Nehri'nde gerçekleşti.
Dizide Meryem karakterini canlandıran Aslı Omağ, rol gereği nehirde boğuluyormuş gibi yaptı. Kıyıdaki yabancı bir turist, Omağ’ın gerçekten boğulduğunu sanarak nehre girip oyuncuyu kurtarmaya çalıştı. Gerçeği öğrendikten sonra çok şaşıran cesur turisti set ekibi tebrik etti. Omağ ise olay sonrası turistle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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