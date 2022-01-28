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28 Ocak 2022 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 12:00:00

Kalbinin sesini dinle

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Hande Ünsal müzisyen Alper Atakan'ın 'Aranjör' albümünde yer alan 'Ah Anlatsam' adlı parçasını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Hande Ünsal müzisyen Alper Atakan'ın 'Aranjör' albümünde yer alan 'Ah Anlatsam' adlı parçasını müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziği Hande Ünsal'a ait olan şarkının düzenlemesini Alper Atakan yaptı. Ünsal, "Şarkı kalbi ve mantığı arasında kalmış herkesi anlatıyor. Ben bu konuda netim, hayatımın her alanında hep kalbimin sesini dinlerim" dedi.

Etiketler : Kalbinin sesini dinle Hande Ünsal Alper Atakan
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