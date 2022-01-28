Kalbinin sesini dinle

Hande Ünsal müzisyen Alper Atakan'ın 'Aranjör' albümünde yer alan 'Ah Anlatsam' adlı parçasını müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziği Hande Ünsal'a ait olan şarkının düzenlemesini Alper Atakan yaptı. Ünsal, "Şarkı kalbi ve mantığı arasında kalmış herkesi anlatıyor. Ben bu konuda netim, hayatımın her alanında hep kalbimin sesini dinlerim" dedi.