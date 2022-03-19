Kalbinin efendisi

En son ekranlara veda eden 'Kuyu' adlı dizide rol alan Burcu Binici, aşka geldi. Uzun bir süredir kalbini aşka kapatan oyuncu, aradığı mutluluğu buldu. Binici, sosyal medya hesabından erkek arkadaşını yayınladı. Oyuncu fotoğrafta sevgilisinin kalbinin üzerine kalp emojisi koydu. Binici'nin hayranları mutluluk dileklerinde bulundu.

