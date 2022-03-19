VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gençler Çanakkale Zaferi'ni unutmadı
Adalet Bakanı Bozdağ'dan FETÖ ile mücadele açıklaması
Geleceğin petrolünde devrim! Çığır açacak
Türkiye'den Lübnan'a insani yardım
CHP, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de karşı
Fatih Sondaj Gemisi Gökçebey-1 kuyusunda
2 ayda bir tekli çıkarıyor
Aleyna'dan ‘Bergen' hamlesi
Kalbinin efendisi
8 yıllık evlilik bitti
Kardan adam pozu
Ezgi Bieber!
Sanat tarihi profesörü olurdum
Günde 100 telden fazla saç dökülmesi normal değil
Sebzeyi ve suyu az tüketmek kolon kanserini tetikliyor
Koronavirüs 'sinir sistemini' de vuruyor
Uzman Astrolog Barış Özkırış Haftalık Burç Yorumları 19 Mart 2022
Beyaz Saray: Çin Rusya-Ukrayna konusunda ne tarafta duracağına karar vermeli
Çin Devlet Başkanı: Ülkeler savaş meydanında karşı karşıya kalmamalı
Marmaray seferleri uzatıldı
Emine Erdoğan'dan Kızılay'a destek çağrısı
Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla görüştü
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı
Putin ve Macron Ukrayna'daki durumu görüştü
19 Mart 2022 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 11:30:00

Kalbinin efendisi

ABONE OL

En son ekranlara veda eden 'Kuyu' adlı dizide rol alan Burcu Binici, aşka geldi.

En son ekranlara veda eden 'Kuyu' adlı dizide rol alan Burcu Binici, aşka geldi. Uzun bir süredir kalbini aşka kapatan oyuncu, aradığı mutluluğu buldu. Binici, sosyal medya hesabından erkek arkadaşını yayınladı. Oyuncu fotoğrafta sevgilisinin kalbinin üzerine kalp emojisi koydu. Binici'nin hayranları mutluluk dileklerinde bulundu.

Etiketler : buşku binici kuyu oyuncu
“Seçil'i Chloe'den 10 kat fazla sevdim”

“Seçil'i Chloe'den 10 kat fazla sevdim”
En çok satanlar listesinde

En çok satanlar listesinde
Avrupa'ya açılıyor

Avrupa'ya açılıyor
Kazak işi Türkiye'de rekor kırdı

Kazak işi Türkiye'de rekor kırdı
Malaga'da festivale katılacak

Malaga'da festivale katılacak
Teklisine Grammy desteği

Teklisine Grammy desteği
‘Mahkum'a veda ediyor

‘Mahkum'a veda ediyor
10 video klip

10 video klip
Baba kriz

Baba kriz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER