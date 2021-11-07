Kahvaltıyı atlamayın spor yapın

İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek'le başrollerini paylaştığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde yer alan Furkan Palalı, sağlıklı yaşam tüyoları, sporun hayatına katkısı ve fit bir vücuda sahip olmak için neler yapılması gerektiğini anlattı. Profesyonel anlamda basketbol kariyerine de sahip olan Palalı, bunun oyunculuğuna çok katkısı olduğunu söyledi. Oyuncu, sevenlerine sağlıklı beslenmenin, uykunun ve sporun önemini ve özellikle kahvaltıyı atlamamaları gerektiğini söyledi.