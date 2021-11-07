VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni tezkere TBMM'ye geliyor! ''Ümit ediyorum CHP yanlıştan döner''
Markalar yeni modellerini tanıtmaya başladı! Türkiye fiyatı belli oldu
Doğu Akdeniz'de yanan ormanlar Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanla buluşacak
Doğu Akdeniz'e yeni nefes
İtalya'ya rekor ihracat
Lütfü Türkkan hakkında karar verildi!
ABD'de konserde izdiham: 8 kişi öldü
Dolandırıcılar atağa geçti! Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı
ABD'ye gözdağı... Top atışı tatbikatı düzenledi
İsrail, ABD'nin adımına karşı çıktı: Umarım anlaşılmıştır
Genç kadının soyisim talebine karşı mahkemeden emsal karar!
İşten çıkarılan kapıcı cinnet getirdi! Binayı ateşe verdi
Taksici Necdet evladına kavuştu
Havacılıkta devrim yaratabilir
Kıdem tazminatına güvence!
"İlk kabinede 3 talimat aldım"
Büyük müjde için gaza bastık
Irak Başbakanı Kazımi'nin evi SİHA ile vuruldu!
"Kürtçe'yi suç olmaktan biz çıkardık"
Senaryoları değerlendiriyor
Assolist Defne
Menemenler Kaan'dan
Kadınlara destek olmak istiyor
Kahvaltıyı atlamayın spor yapın
07 Kasım 2021 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:07 Kasım 2021 Pazar 11:30:00

Kahvaltıyı atlamayın spor yapın

ABONE OL

İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek'le başrollerini paylaştığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde yer alan Furkan Palalı, sağlıklı yaşam tüyoları, sporun hayatına katkısı ve fit bir vücuda sahip olmak için neler yapılması gerektiğini anlattı.

İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek'le başrollerini paylaştığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde yer alan Furkan Palalı, sağlıklı yaşam tüyoları, sporun hayatına katkısı ve fit bir vücuda sahip olmak için neler yapılması gerektiğini anlattı. Profesyonel anlamda basketbol kariyerine de sahip olan Palalı, bunun oyunculuğuna çok katkısı olduğunu söyledi. Oyuncu, sevenlerine sağlıklı beslenmenin, uykunun ve sporun önemini ve özellikle kahvaltıyı atlamamaları gerektiğini söyledi.

Etiketler : İbrahim Çelikkol Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova
Pelin'in tarzı

Pelin'in tarzı
Kadro tamamlandı

Kadro tamamlandı
Kendi işinin patronu

Kendi işinin patronu
Diagne Ailesi turda

Diagne Ailesi turda
4N1K'da mutlu son

4N1K'da mutlu son
Dördüncü aşıyı oldu

Dördüncü aşıyı oldu
Özkan Uğur'un oğlu ‘Üç Kuruş'ta

Özkan Uğur'un oğlu ‘Üç Kuruş'ta
Sete sevgili arası

Sete sevgili arası
Yüzündeki değişimiyle şaşırttı

Yüzündeki değişimiyle şaşırttı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER