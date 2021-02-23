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23 Şubat 2021 Salı 10:51:00 - Güncelleme:23 Şubat 2021 Salı 15:55:00

Kahramanlık türküleri geliyor

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Türk Rock Müziği'nin sevilen grubu Kurtalan Ekspres, tamamı kahramanlık türkülerinden oluşan bir albüm için stüdyoya girdi.

Türk Rock Müziği'nin sevilen grubu Kurtalan Ekspres, tamamı kahramanlık türkülerinden oluşan bir albüm için stüdyoya girdi. Plak Ve Ben etiketiyle çıkacak olan çalışmada Kurtalan Ekspres'in filtresinden geçen 10 özel türkü Batı müziği armonisi ile yeniden hayat bulacak. Albümün, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde çıkması planlanıyor.

Etiketler : kurtalan ekspres batı müziği çanakkale zaferi
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