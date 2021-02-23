Kahramanlık türküleri geliyor

Türk Rock Müziği'nin sevilen grubu Kurtalan Ekspres, tamamı kahramanlık türkülerinden oluşan bir albüm için stüdyoya girdi. Plak Ve Ben etiketiyle çıkacak olan çalışmada Kurtalan Ekspres'in filtresinden geçen 10 özel türkü Batı müziği armonisi ile yeniden hayat bulacak. Albümün, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde çıkması planlanıyor.

