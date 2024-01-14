Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Kahraman askerlerimizin şehit olması bir kez daha yürekleri dağladı. Ünlüler, şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.
EROL EVGİN: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerimize acil şifa diliyorum.
İBRAHİM BÜYÜKAK: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
METİN ŞENTÜRK: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Başımız sağ olsun.
ÇAĞLA ŞIKEL: Sabır diliyorum, çok üzgünüm.
FERHAT GÖÇER: Derin bir üzüntü içinde şehit askerlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
SAFİYE SOYMAN: Başın sağ olsun Türkiye'm.
LALE BELKIS: Türk çocuğu; senin ve yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma. Başımız sağ olsun. Üzgünüm.
UMUT AKYÜREK: Yine yandı yürekler, söndü ocaklar. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum.
GAMZE ÖZÇELİK: Milletimizin başı sağolsun.
HADİSE: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar ve ailelerine sabır diliyorum.
HASAN CAN KAYA: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağol olsun.
SİBEL CAN: Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yüce Türk milletinin başı sağ olsun.
MUSTAFA CECELİ: Başımız sağ olsun.
AJDA PEKKAN: Başımız sağ olsun. Mehmetçiklerimizin ruhları şâd olsun. Hakları ödenmez. Acılı ailelerine sabırlar dilerim.
OKTAY KAYNARCA: Pençe – Kilit harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerine başsağlığı ve sabır dilerim.
İPEK AÇAR: Yüreğimize düşen ateşin tarifi yok. Kahraman şehitlerimizin ebedi yurtları cennet olsun. Ruhları şâd olsun. Milletimize sabırlar, yaralı Mehmetçiklerimize tez şifalar inşallah.
NİLÜFER: 9 evladımızı daha kaybettik. Başımız sağ olsun.
ACUN ILICALI: Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun.
DEMET AKALIN: Çok çok üzgünüm. Şehitlerimize rahmet diliyorum...
TOLGA ÇEVİK: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar, ailelerine sabırlar diliyorum.
BEYAZIT ÖZTÜRK: Başımız sağ olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve halkımıza baş sağlığı dileriz.
SEREN FOSFOROĞLU: Şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dilerim. Memleketimizin başı sağ olsun.
NİHAN AKIN: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.
ŞAHNAZ ÇAKIRALP: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun.