Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

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14 Ocak 2024 Pazar 11:45:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 11:45:00

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Kahraman askerlerimizin şehit olması bir kez daha yürekleri dağladı. Ünlüler, şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

EROL EVGİN: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerimize acil şifa diliyorum.

İBRAHİM BÜYÜKAK: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

METİN ŞENTÜRK: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Başımız sağ olsun.

ÇAĞLA ŞIKEL: Sabır diliyorum, çok üzgünüm.

FERHAT GÖÇER: Derin bir üzüntü içinde şehit askerlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

SAFİYE SOYMAN: Başın sağ olsun Türkiye'm.

LALE BELKIS: Türk çocuğu; senin ve yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma. Başımız sağ olsun. Üzgünüm.

UMUT AKYÜREK: Yine yandı yürekler, söndü ocaklar. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum.

GAMZE ÖZÇELİK: Milletimizin başı sağolsun.

HADİSE: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar ve ailelerine sabır diliyorum.

HASAN CAN KAYA: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağol olsun.

SİBEL CAN: Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yüce Türk milletinin başı sağ olsun.

MUSTAFA CECELİ: Başımız sağ olsun.

AJDA PEKKAN: Başımız sağ olsun. Mehmetçiklerimizin ruhları şâd olsun. Hakları ödenmez. Acılı ailelerine sabırlar dilerim.

OKTAY KAYNARCA: Pençe – Kilit harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerine başsağlığı ve sabır dilerim.

İPEK AÇAR: Yüreğimize düşen ateşin tarifi yok. Kahraman şehitlerimizin ebedi yurtları cennet olsun. Ruhları şâd olsun. Milletimize sabırlar, yaralı Mehmetçiklerimize tez şifalar inşallah.

NİLÜFER: 9 evladımızı daha kaybettik. Başımız sağ olsun.

ACUN ILICALI: Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun.

DEMET AKALIN: Çok çok üzgünüm. Şehitlerimize rahmet diliyorum...

TOLGA ÇEVİK: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar, ailelerine sabırlar diliyorum.

BEYAZIT ÖZTÜRK: Başımız sağ olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve halkımıza baş sağlığı dileriz.

SEREN FOSFOROĞLU: Şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dilerim. Memleketimizin başı sağ olsun.

NİHAN AKIN: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

ŞAHNAZ ÇAKIRALP: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun.

Etiketler : ünlü asker şehit
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