Kahkaham şifa dağıtıyor

Sunucu Saba Tümer, meşhur kahkahasının şifa dağıttığını söyledi. N Alaçatı Dergisi'ne konuşan sunucu, mutlu olmak için gülmenin önemine dikkat çeken sunucu, "İnsanları mutlu ediyor. Karşında biri gülünce sende gülersin. Kahkahamın şifa dağıttığına da inanıyorum. Hayattayız, mutlu olmamız, gülmemiz lazım. Ona da vesile olduğum için çok mutluyum" dedi. Sunucu aynı zamanda komedi dizi tekliflerine açık olduğunu söyledi.