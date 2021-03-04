Kadınlar için buluştular

Kültür Bakanlığı'na bağla sanatçılar Zahide Özdemir, Sinem Hondoroğlu Irmak ve Senem Çine, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mikrofon başına geçti. Müzisyenler, kadın dayanışmasını anlatmak ve toplumdaki kadın şiddetine dikkati çekmek için 'Kadındır' şarkısını seslendirdi. Zahide Özdemir, "Kadının adını tekrar hatırlatmak için bir araya geldik ve telimiz, nefesimiz, sesimiz kadındır..." dedi.

